Diplomasi İçin Önemli Zirve Gerçekleşti

DIPLOMASI FORUMU’NDA ÖNE ÇIKAN TEMALAR

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla bu sene “Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek” ana teması etrafında 11-13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen 4. Antalya Diplomasi Forumu, devlet başkanlarını, bakanları, diplomatları ve iş dünyasının önde gelen isimlerini Antalya’da bir araya getirdi. Olay, uluslararası ilişkilerin önemli isimlerini ve konularını tartışmak amacıyla geniş bir katılım sağladı.

AHMED ŞARA’NIN ZİYARETİ VE GÖRÜŞMELER

Dünyanın dikkatle takip ettiği zirvede yer alan isimlerden biri de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara oldu. İki ay aradan sonra Türkiye’yi ikinci kez ziyaret eden Şara’nın, yanında askeri ve güvenlik işbirliği gibi konuların yer aldığı belgelerle geldiği öğrenildi. Türkiye’de bulunduğu süre zarfında Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak, basına kapalı olarak yapılan bu görüşmeye dair herhangi bir açıklama yapılmadı.