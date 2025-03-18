Diploması İptal Edilen 28 Kişi Açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olma hedefi doğrultusunda önseçim hazırlıkları yaparken, kendisi hakkında devam eden “evrakta sahtecilik” soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Üniversitesi, Kıbrıs’taki Girne Amerikan Üniversitesi’nden kendi bünyesine gerçekleştirilen yatay geçiş sürecindeki YÖK raporlarıyla tespit edilen usulsüzlükler sebebiyle bir inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde, okullar arası geçişte şaibelerin bulunduğu belirlendi ve İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu’nun diplomasını iptal etti.

Diploması İptal Olan İsimler

Diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra, aynı dönemde usulsüz geçiş yapan 27 kişinin daha diploması iptal edildi. Bu isimlerin yer aldığı liste şu şekilde:

– Pembegül Besen

– Naciye Aylin Ataay

– İ. Doğan Yıldırım

– Sinan E. Erdil

– Esra Cansu

– Melikşah Özcan

– Yeşim Özşahin

– Türker Yüksel

– Yonca Erişik

– Hüseyin Kaplan

– Hakan Ulaşan

– Cem Diler

– İrem Kaptan

– Batuhan Tuncay

– Mehmet Hanedar

– İ. Hakkı Müftüoğlu

– Orhan Kuray

– Kenan Külekçi

– Ahmet Kaya

– Cengiz Saloğlu

– Mustafa Kerem Erman

– S. Sedat Köşetaş

– Hayri Kaan Başol

– Fatih Şabaz

– Alkan Cevat Negiş

– Salih Buğra

– Mehmet Timuçin Teçmen

– Banu Yalı

– Burak Ülkeroğlu

– Lerma Taşçı

– Y. Uğur Karaoğlu

– Cenk Bartın

– Aclan Ertan

– Alper Tunga

– Rana Hairawi

– U. Cenk Pehlivan

– Hakan Başaran

– Sevgi Toprak Tunga

– Z. Neval Kanar

– Ekrem İmamoğlu

– M. Okan Kaya

– Cenk Karayel

– Serkan Eran

– Alp Taşkent

– Nur Taşkent

– Ahmet Selim Gusar

– Murat Büyük

– Beysun Yılmaz

– Yelda Eryaman

Yurtdışından Türkçe programına kabul edilen öğrenciler ise şunlardır:

– Hande Sutekin

– Melekber Karabulut

Dikkat Çeken İsimler

Diploması iptal edilen 28 kişinin yer aldığı listede bazı dikkat çekici isimler de bulunuyor. Bu isimler arasında, babalarının nüfuzunu kullanarak usulsüz geçiş yapan kişilerde yer alıyor. O isimlerden bazıları şunlardır:

– Sevgi Toprak Tunga (İş insanı Halis Toprak’ın kızı)

– Alper Tunga (İş insanı Halis Toprak’ın damadı)

– Mehmet Timuçin Tecmen (Turcas/Shell YK üyesi)

– Naciye Aylin Ataay (Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü’nde profesör, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde o dönemde öğretim üyesi olan İsmail Durak Ataay’ın kızı)

– Mustafa Kerem Erman (Koç/Otakar Genel Müdür Yardımcısı)

– Nur Taşkent (STFA Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

– Alp Taşkent (STFA Yönetim Kurulu Üyesi)