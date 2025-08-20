Diplomatik İlişkilerin 75’inci Yılı Kutlandı

RESEPSİYONUN DÜZENLENMESİ

Ankara’da Endonezya’nın bağımsızlığının 80’inci yıl dönümü ve Türkiye-Endonezya diplomatik ilişkilerinin 75’inci yıl dönümü nedeniyle bir resepsiyon organize edildi. Bu özel etkinlik, Endonezya’nın Ankara Büyükelçiliğinde Büyükelçi Achmad Rizal Purnama’nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ve çok sayıda yabancı misyon şefi katıldı.

İLİŞKİLERDEKİ GELİŞMELER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şubat ayındaki Endonezya ziyaretini hatırlatarak şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımızın şubat ayındaki ziyareti sırasında Türkiye ve Endonezya arasında ilk yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyi toplantısı düzenlendi. Bu toplantıda ticaret ve yatırım, savunma sanayii, bilim ve teknoloji, tarım, enerji ve altyapı gibi alanları öncelikli iş birliği sahaları olarak belirledik.” Ayrıca, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo’nun nisan ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne hitap etmek için yaptığı ziyareti onur verici bir gelişme olarak ifade etti.

DEFANS ALANINDA STRATEJİK İŞBİRLİKLER

Yılmaz, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli bir parçasını oluşturan askeri ve savunma sanayii iş birliklerinin son yıllarda kaydedilen ilerlemelerine değinerek, “Savunma sanayimizin küresel yetkinliklerini dost Endonezya’yla paylaşmak bizler için sadece bir ticari ilişki değil, aynı zamanda stratejik bir sorumluluktur.” dedi. Geçtiğimiz aylarda savunma sanayi başkanlığımız koordinasyonunda imzalanan KAAN Milli Muharip Uçak Projesi Tedarik Sözleşmesi’nin bu stratejik vizyonun en somut tezahürlerinden biri olduğunu ifade etti.

Ekleyeceği üzere, “KAAN anlaşması yalnızca bir teknoloji transferi değil, mühendislikten üretime, insan kaynağından altyapı gelişimine kadar çok boyutlu bir ortaklığın ifadesidir.” Ayrıca, TAİS ile Endonezya Savunma Bakanlığı arasında imzalanan MİLGEM İstif Sınıfı Fırkateyn Sözleşmesi’ne de dikkat çekerek, “MİLGEM, Türkiye’nin milli imkanlarla geliştirdiği ve modern donanma ihtiyaçlarına cevap veren en gelişmiş savaş gemisi platformlarından biridir.” diye belirtti.

Bu projeyle birlikte denizcilik alanındaki savunma kapasitesinin karşılıklı olarak güçlendirildiğini vurguladı ve mavi vatandan Pasifik sularına uzanan kalıcı bir güvenlik köprüsü inşa edileceğini söyledi. Yılmaz, Baykar’ın insansız hava araçları alanında Endonezyalı muhataplarıyla yaptığı anlaşmaların yanı sıra ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN’ın geliştirdiği teknolojik iş birliklerinin de savunma sanayi ekosisteminin çeşitliliğini yansıttığını belirtti. Ayrıca, TUSAŞ’ın Endonezya’da yerel istihdam sağlayarak yürüttüğü üretim faaliyetlerini somut bir örnek olarak sundu.