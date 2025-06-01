Diplomatik İlişkilerin 75. Yılı Kutlandı

DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN 75. YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

Türkiye ile Kosta Rika’nın diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümü çerçevesinde Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’nın flüt sanatçısı Doç. Dr. Lelya Bayramoğulları, bir konser gerçekleştirdi. Bu etkinlik, Türkiye’nin San Hose Büyükelçiliği ve Kosta Rika Kültür ve Gençlik Bakanlığı’nın işbirliğiyle düzenlendi. Bayramoğulları, konserde klasik ve modern Türk bestecilere ait eserleri seslendirdi. Konserde, Kosta Rika Ulusal Senfoni Orkestrası’ndan İspanyol piyanist Calio Alonso da Bayramoğulları’na eşlik etti.

DAVETLİLER ARASINDA ÖNEMLİ İSİMLER YER ALDI

Konseri, Türkiye’nin San Hose Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya’nın davetiyle Kosta Rika Cumhurbaşkanı’nın eşi Signe Zeikate, Kültür Bakanı Jorge Rodriguez ve çok sayıda davetli izledi. Büyükelçi Kaya, konserin iki ülke arasındaki dostluk, diyalog ve işbirliğinin sembolü olduğunu belirtti. Kaya, ayrıca Bayramoğulları’nın müziğin evrensel dili ile Türk kültürünü dünyaya tanıttığını ifade etti. Kosta Rika Cumhurbaşkanı’nın eşi Zeikate ve Bakan Rodriguez’e programa verdikleri destek için teşekkür etti.

KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ VURGULANDI

Kültür Bakanı Rodriguez, Türkiye’nin tarih, sanat ve gelenekler açısından zengin olduğunu dile getirdi. İki ülkenin 1950’de ortak değerleri paylaşma arzusu temelinde diplomatik ilişkiler kurduğunu anlatan Rodriguez, 2017’de İstanbul’da imzalanan Kültürel İşbirliği Anlaşması’nın önemini vurguladı. “Dünyaya Açılan Pencere” programıyla kültürel işbirliğinin somutlaştığını belirtirken, Türk sanatçı Bayramoğulları’nı Kosta Rika Ulusal Tiyatrosu’nda ağırlamaktan duydukları onuru paylaştı. Ulusal Tiyatro’da bir Türk sanatçının sahne alması tarihi bir an taşıyan konserde, izleyicilerden yoğun alkış ve beğeni toplandı.