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Diplomatik Kaynaklar: Al-Monitor Yanlış İddialar

DİPLOMATİK KAYNAKLARDAN AÇIKLAMA

Diplomatik kaynaklar, “Al-Monitor haber sitesinde yayınlanan ‘US Syria envoy Barrack calls Kurdish SDF chief Kobane as Turkey mulls meeting’ başlıklı haberde Türkiye ve ülkemiz makamlarıyla ilgili olarak yer alan iddialar doğru değildir.” açıklamasında bulundu.

YANLIŞ BİLGİ YAYILIYOR

Açıklamada, söz konusu haberdeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Diplomatik çevreler, söz konusu haberin güvenilirliğini sorgulatıyor ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

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