Dipsizgöl Şelalesi Her Mevsim Ziyaretçi Çekiyor

DİPSİZGÖL ŞELALESİ ZİYARETÇİLERİN GÖZDESİ

Kent merkezine 82, Doğanşar ilçesine ise 16 kilometre mesafede yer alan Dipsizgöl Şelalesi, dört mevsim boyunca sunduğu muhteşem manzaralarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. ‘Tabiat parkı’ olarak ilan edilen bu doğal güzellik, turizme kazandırılmak üzere bir proje ile değerlendiriliyor ve ayrıca bölge halkı ile tatilciler tarafından serinlemek amacıyla tercih ediliyor.

TATİLCİLERİN YENİ GÖZDESİ

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Sivas’ta tatilciler, tercihlerini sulak alanlar, mesire yerleri ve yaylalardan yana kullanıyor. İstanbul’dan gelen Bozkurt ailesi, yakınlarını ziyaret etmek amacıyla geldikleri bölgede, Dipsizgöl Şelalesi’nin serin suyu ile huzur buldu. Korkmaz Bozkurt, “Aslen buralıyız. Tatil için buraya geldik. Dipsizgöl Şelalesi’ni duyduk ve serinlemek istedik. Burası doğa harikası bir yer. Suyu aşırı soğuk. Çok da güzel bir yer ve herkese tavsiye ediyorum. Sırtımda ağrılar var. Soğuk su biraz iyi gelir diye düşündüm. Burası çok güzel” ifadelerini kullandı.

Korkmaz Bozkurt’un kızı Züleyha Bozkurt da, “Burayı çok beğendim. Su da çok güzel. Ağrılara da iyi geldi. Herkese tavsiye ederim. Başlangıçta su soğuk olduğu için alışamadım ama serinlemeye başlayınca alıştım. Gezdik ve burası çok hoşuma gitti. Başka bir zaman buraya tekrar gelmek isterim” şeklinde konuştu. Yaz döneminin başlamasıyla Dipsizgöl Şelalesi’nde yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşandığı bildiriliyor.