Direğe Çarpan Otomobil Takla Attı, 4 Yaralı

OTOMOBİL DİREĞE ÇARPARAK TAKLA ATTILAR

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, direğe çarpan otomobil takla attı. Bu kazada 4 kişi yaralandı. Olay, Kahta ilçesinin Turgut Özal Mahallesi 3. Çevre yolu üzerinde gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, A.A. (43) yönetimindeki 02 ADN 344 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı ve takla attı. Kazanın ardından sürücü A.A. ve araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Olay yerine yapılan ihbar sonrasında 112 Sağlık Ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara gerekli ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.