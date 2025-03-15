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Direğe Çarpan Tofaş Kağıt Gibi Ezildi

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ AN

Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen kazada, direğe çarpan bir Tofaş otomobil, adeta kağıt gibi ezildi. Bu talihsiz olayda iki kişi yaralandı. Kaza, gece saat 00.30 civarında ilçe merkezi D-100 karayolu Erek Caddesi kavşağı yakınında yaşandı. İddialara göre A. T. yönetimindeki 52 AEL 566 plakalı Fiat Tofaş otomobil, kavşağı 50 metre geçtikten sonra refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

YARALILARA HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ

Çarpışmanın ardından otomobil ciddi şekilde hasar aldı ve sürücüyle birlikte yanındaki S. G. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, hızlı bir şekilde ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi’ne taşındı. Yaralıların otomobilden kurtarılış anı ise bir cep telefonu ile kaydedildi.

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