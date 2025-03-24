Direksiyon Başında Rahatsızlanan Sürücü Kaza Yaptı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Sinop’un Gerze ilçesi Akçakıraç köyü yakınlarında bir kaza gerçekleşti. Bu olay, direksiyon başında rahatsızlanan bir sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu meydana geldi.

OLAYIN SEBEBİ VE SONUCU

Sürücü R.K., 57 ACE 787 plakalı aracıyla Gerze istikametinde ilerlerken aniden rahatsızlık hissetti. Zikzak çizerek giden otomobil, sonunda bariyerlere çarparak durabildi. Bu anler, trafikte giden başka bir araç tarafından kaydedildi.

YEDEK HİZMETLERİN GELECEĞİ

Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa süre içinde sağlık ve polis ekipleri olay yerine ulaştı. İlk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı ve sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.