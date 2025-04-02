Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Araç Kaza Yaptı

KAZA ANINDA DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBEDİLDİ

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Araç, önce bir tabelaya çarptı ve ardından yoldan çıktı. Olayda sürücü hafif şekilde yaralanarak kazayı atlattı. Edinilen bilgilere göre, Çanakkale-Bandırma yönünde seyir halinde bulunan 25 DR plakalı otomobil, Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü önünde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesinden dolayı savrularak kontrolden çıktı.

YEŞİL ALANA GİRDİ

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda savrulan araç, Bandırma tabelasına çarptıktan sonra yol kenarındaki yeşil alana girerek durdu. Kazanın ardından sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı ve 112 Acil Servis ekiplerinden yardım talep etti. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu tespit etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın meydana geldiği noktada Bandırma tabelasının hasar aldığı ve çevrede aracın parçalarının bulunduğu noktada inceleme gerçekleştirildi. Ayrıca olayla ilgili Bandırma Bölge Trafik Müdürlüğü tarafından bir soruşturma başlatıldı.