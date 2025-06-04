Direksiyon Kontrolünü Kaybeden Sürücü Takla Attı

KAZA YERİ VE OLAYIN GELİŞİMİ

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kullandığı aracın takla atmasına neden oldu. Kaza Tokat’a bağlı Yeşilyurt ilçesi Boztepe mevkiinde gerçekleşti. İddialara göre, Yeşilyurt’tan Tokat istikameti yönünde ilerleyen M. P. yönetimindeki 59 ACC 293 plakalı Fiat marka araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak takla attı.

Kazayı gören vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıktığı belirlenen M. P., kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Bu kaza sonucunda otomobilde maddi hasar meydana geldi.