Direksiyonda Nöbet Geçirdi, Bariyerlere Çarptı

DİREKSİYON BAŞINDA NÖBET GEÇİREN SÜRÜCÜ BARIYERLERE ÇARPTI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir sürücü, direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirdi. Nöbet geçiren sürücü, kontrolü kaybederek bariyerlere çarptı. Bu talihsiz kaza sonucunda sürücü yaralandı.

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Kaza, İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi’nde bulunan İnegöl Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 16 BOZ 866 plakalı otomobiliyle seyir halindeki Fatih Ç. (29), aniden epilepsi nöbeti geçirmeye başladı. Kontrolsüz bir şekilde hareket eden otomobil, beton bariyerlere çarparak durabildi. Bu kaza sonucunda sürücü hafif yaralanmalarla olay yerine ambulans çağrıldı.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE VE SÜREÇ

Yaralı sürücüye, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak gerekli tahkikat süreci başlatıldı.