Direkt Uçuşlar Atırav’a Başladı

İPEK YOLU’NDA YENİ BAĞLANTILAR

Tarihi İpek Yolu’nun önemli merkezlerinden biri olan Kazakistan’ın liman kenti Atırav’a, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan direkt uçuşlar başlamış durumda. Haftada iki kez gerçekleştirilecek seferlerle güçlenen İstanbul-Hazar köprüsünün, iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkileri geliştirmesi bekleniyor. Türkiye’nin en büyük ikinci, Avrupa’nın ise sekizinci havalimanı konumundaki İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, uçuş çeşitliliğini artırarak yolculara daha fazla seçenek sunmaya devam ediyor.

KAZAKİSTAN’A DİREKT UÇUŞLAR

Asya ve Avrupa’nın kesişim noktası olan İstanbul’dan, bu iki kıtanın buluştuğu Atırav’a (Atyrau) 14 Mayıs 2025 tarihinden itibaren Sabiha Gökçen merkezli direkt uçuşlar başladı. Ural Nehri tarafından ikiye bölünen Atırav’ın büyük kısmı Asya’da, küçük bir kısmı ise Avrupa’da bulunuyor. Pegasus Hava Yolları, ana üssü İstanbul Sabiha Gökçen’den (SAW), Atırav (GUW) şehrine çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftada iki frekans ile direkt seferlere başladı. İstanbul – Atırav seferinin ilki, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda düzenlenen bir törenin ardından gerçekleşti. Pegasus’un Atırav hattı, Orta Asya ile Türkiye arasında güçlü bir havayolu bağlantısı oluşturmuş oldu.

YENİ BAĞLANTIYLA YENİ FIRSATLAR

Hazar’ın incisi olan Atırav’a yapılan direkt seferlerin başlaması, farklı kültürleri keşfetmek ve iş bağlantılarını güçlendirmek isteyenler için heyecan verici bir fırsat sunuyor. Ural Nehri kıyısında yer alan Atırav, Batı ile Doğu’nun kültürlerini harmanlayan stratejik bir şehir konumunda. Hazar Denizi’nin kıyısındaki bu liman kenti, zengin petrol ve doğal gaz rezervleriyle Kazakistan ekonomisinde hayati bir rol üstleniyor. SAW – GUW hattının hayata geçmesiyle Türkiye ile Kazakistan arasındaki seyahatlerin kolaylaşması, ticari ve kültürel ilişkilerin yanı sıra turizme de önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

DÜNYAYA AÇILAN KAPI

İstanbul’un dünyaya açılan kapısı Sabiha Gökçen Havalimanı, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya erişimini her geçen gün daha da güçlendirerek, İstanbul’un kültürel ve tarihi zenginliklerini 52 ülke ile 105 farklı dış hat destinasyonuna bağlıyor.