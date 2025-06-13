Direniş Konvoyu, Misrata’da Karşılandı

MISRATA’DA ULUSLARARASI KARŞILAMA TÖRENİ

Gazze’deki ablukayı kırma amacıyla yola çıkan Mağrip Direniş Konvoyu, Libya’nın Misrata şehrindeki Uluslararası Fuar Merkezi’nde pek çok Libyalı tarafından karşılandı. Filistin ve Libya bayraklarını taşıyan Misratalılar, konvoydaki Tunus ve Cezayirli aktivistlere gül hediye ederek üzerlerine gül yaprakları saçtı. Şehrin çeşitli bölgelerine “Misrata halkı Direniş Konvoyu’nu selamlıyor” ve “Direnişin kentine hoş geldin Direniş Konvoyu” yazılı dev pankartlar asıldı.

KARŞILAMA TÖRENİNDE BÜYÜK COŞKU

Misrata’nın kanaat önderleri, konvoydaki aktivistleri tebrik ettiği bu karşılama etkinliği, aynı zamanda Gazze’ye destek gösterisine dönüştü. Libyalılar ile Tunus ve Cezayirli aktivistler “Canımız kanımız sana feda olsun Gazze” sloganları atarak birlik mesajı verdi. Konvoya, Mısır’a ulaştığında farklı ülkelerden kara ve hava yoluyla gelen çok sayıda aktivistin katılması bekleniyor, ancak Kahire yönetiminin tutumu bu durumu zorlaştırıyor.

Kocaeli’den konvoya katılmak için yola çıkan gazeteci Furkan Çalışkan, Mısır güvenlik güçleri tarafından Kahire Havalimanı’nda alıkonuldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kahire Havalimanı’nda deport ediliyoruz. Askerler bize saldırdı. 5 saat boyunca hiçbir şey yemeden bekletildik” şeklinde ifade etti. Mısır askerlerinin sert tavrını eleştiren Çalışkan, “Barış için geldiğimiz bu topraklarda bize düşman muamelesi yapıldı. İsrail askerlerinden farkları yoktu” dedi.