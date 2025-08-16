Dirsek Teması Kırmızı Kart Olabilir

DİREK TEMASLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Dirsek atmak, kırmızı kartla cezalandırılabilir mi? Özellikle hava toplarında yaşanan ikili mücadelelerde dirsek kullanımı, hem oyuncular hem de izleyiciler arasında yoğun tartışmalara yol açıyor. Farklı liglerde benzer pozisyonlarda çıkan farklı kararlar, futbolseverlerde belirsizlik yaratıyor.

FAUL DEĞERLENDİRMESİ

Futbolun oyun kurallarına göre, dirsekle yapılan temaslar, hakemin değerlendirmesine bağlı olarak farklı şekillerde yorumlanıyor. Burada temel olan, oyuncunun hareketinin dikkatsiz, kontrolsüz ya da aşırı güç içerip içermediği. Denge için açılan kolun istemeden rakibin yüzüne teması, faul olarak değerlendirilebilirken, daha sert bir hareket sarı ya da kırmızı kartla sonuçlanabiliyor.

BİLEREK YAPILAN TEMASLAR

Bilerek yapılan dirsek temaslarında ise kurallar oldukça nettir. Top için mücadele sırasında rakibin güvenliğini tehlikeye atan bir hareket “ciddi faul” olarak kabul ediliyor ve bu durumda doğrudan kırmızı kart çıkarılıyor. Top için mücadele dışında, örneğin oyun dururken ya da top uzaktayken dirsek atılması ise “şiddetli hareket” olarak değerlendirilmekte ve yine kırmızı kartla cezalandırılmaktadır.

DİSİPLİN CEZALARI

Maç içindeki kart kararının ardından disiplin cezaları, organizasyona göre değişiklik gösteriyor. UEFA ve İngiltere Futbol Federasyonu, genellikle şiddetli hareketi üç maçlık menle cezalandırırken, Türkiye Futbol Federasyonu bu tür ihlalleri 2 ila 10 maç arası men cezası ile sonuçlandırabiliyor.