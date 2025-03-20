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Diş Çekiminden Sonra Hayatını Kaybetti

DİŞ ÇEKİMİ SONRASI YAŞANAN TRAJEDİ

Diyarbakır’da 10 yaşında bir çocuk, diş çekimi sonrası hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak il sağlık müdürlüğü idari bir soruşturma başlattı. Edinilen bilgilere göre, 10 yaşındaki Toprak Önkol’un ağzından kan geldiğini fark eden ailesi, hemen çocuklarını Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürdü. Yapılan müdahale sonrası Önkol’un tüm değerleri normal çıkınca hasta taburcu edildi. Doktor, aileye Toprak Önkol’un bir dişinin sallandığını ve diş hekimine muayene ettirmelerini önerdi.

Aile, 10 yaşındaki Önkol’u Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bağlar Semt Polikliniğine götürdü. Burada yapılan incelemelerin ardından Önkol’un dişi çekildi. Ancak diş çekiminin ardından kanaması durmadı. Bunun üzerine Önkol, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Burada acil olarak müdahalede bulunuldu ve öncelikle Önkol, ameliyata alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, maalesef çocuk kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

OTOPSI İÇİN ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Toprak Önkol’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, bu olayla ilgili olarak gerekli incelemeleri başlatarak idari soruşturma açtı.

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