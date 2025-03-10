Diş Dolgusu Orucu Bozar Mı?

Ramazan ayı başladığında, birçok kişi oruç tutmaya yöneliyor. Oruçla ilgili sıkça sorulan sorulardan biri de “Dolgu yaptırmak orucu bozar mı?” sorusudur. Peki, dolgu yaptırmak orucu bozar mı? Oruç tutmanın temeli, yemek, içmek ve cinsel ilişkiden uzak durmak, yani nefsin bu ihtiyaçlardan mahrum bırakılmasıdır. Bu anlamda, bu tür eylemler orucu bozar. Yemek ve içmek, geleneksel olarak yenilip içilmesi beklenen her şeyi kapsar. Ayrıca, sigara, nargile gibi tütün ürünleri, uyuşturucular ve bu tür alışkanlık gerektiren maddeler de oruç yasakları içerisine girer.

AĞIZDAN ALINAN İLAÇLAR ORUCU BOZAR

Ağız yoluyla alınan ilaçlar da bu kurala dahildir ve bu durum değişiklik göstermez. Ancak, yalnızca diş tedavisi sebebiyle oruç bozulmaz. Tedaviyi ağrısız bir şekilde gerçekleştirmek için yapılan enjeksiyonlar, beslenme amacı taşımadığı için orucu bozmuyor. Fakat tedavi sürecinde başka işlemler sırasında, örneğin ağız çalkalanırken, boğaza su, kan ya da tedavi için kullanılan bir madde kaçarsa, oruç bozulur ve daha sonra kaza edilmesi gerekir.