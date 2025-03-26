Diş Hekimi Dolandırılmaya Çalışıldı, Suç Duyurusu Yaptı

DOLANDIRICILIĞA KARŞI DİKKAT

Aydın’ın Efeler ilçesinde, diş hekimi Pınar Açkurt Okutan, kendisini maliye borcu olması nedeniyle dolandırmaya çalışan kişileri fark ederek suç duyurusunda bulundu. Edinilen bilgilere göre, Okutan’ın kliniğine gelen bir telefon aramasında, Aydın Adliyesi’nden görevli olduğunu iddia eden bir kişi, PTT aracılığıyla imza karşılığı bir evrak alması gerektiğini iletti. Okutan, evrakın içeriğini sorduğunda, telefondaki kişi bilgi veremeyeceğini ancak dosyaya bir avukat atandığını belirtti.

KURBAN OLMAK ÜZERE YENİ BİR İDDİA

Okutan, verilen numarayı aradığında, kendisini avukat sekreteri olarak tanıtan biriyle görüştü. Görüşme sırasında, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında maliye tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda bireysel hesaplara yönelik para giriş çıkışları tespit edildiği ve 126 bin lira ceza kesildiği bilgisi verildi. Bunun yanı sıra, etkin pişmanlık yasasından yararlanması durumunda cezanın yüzde 80 oranında düşebileceği ifade edildi. Durumdan şüphe duyan Okutan, kendi avukatı Cennet Ceyda Boğa Yıldız ile iletişime geçti.

ŞİKAYETİN SONUCU VE AÇIKLAMA

Yapılan araştırmada verilen avukat isminin ve baro sicil numarasının doğru olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine Okutan, avukatıyla birlikte Efeler Polis Merkezi Amirliği’ne giderek dolandırıcılardan şikayetçi oldu. Avukat Cennet Ceyda Boğa Yıldız, olayın ardından, “Kamu kurumları telefonla kişilere borç bildiriminde bulunmaz, resmi işlemler yalnızca yazılı tebligat yoluyla yapılır. Vatandaşlarımız bu tür aramalara itibar etmemeli ve dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmalıdır” ifadelerini kullandı.