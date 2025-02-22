Diş Hekimini Vurdu, Video Gönderdi

İZMİR’DE DEHŞET DOLU ANLAR

İzmir’de korkutucu anlar yaşandı. Olay, Alsancak semti Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı’ndaki bir apartmanın 2’nci katındaki dairede gerçekleşti.

KANLI VİDEO GÖNDERİLDİ

İzmir Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde diş hekimi olan Mehmet Emrah Düşmez’in yaşadığı daireye, borç alacak meselesi nedeniyle aralarında sorun olan M.A. geldi. İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüşünce M.A., tabancayla Düşmez’in başına ateş etti. Sonrasında, Düşmez’in telefonunu alarak kanlar içindeki halini videoya çekip annesine gönderen şüpheli, ardından olay yerinden kaçtı. Oğlunun vurulduğunu gören acılı anne hemen polisle iletişime geçti.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düşmez, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Basmane semtinde yakalayarak gözaltına aldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Şüphelinin polise verdiği ilk ifadede, Düşmez ile ortak iş yaptıklarını ve Düşmez’in kendisini dolandırdığını ifade ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.