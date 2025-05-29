Diş Hekimleri Hak Arıyor. Tehdit Edildi

HEKİMLERİN HAK ARAYIŞINA DAİR AÇIKLAMALAR

Kocaeli – HEKİMSEN Genel Başkanı Adil Kurban, 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen diş hekimleri eylemleri hakkında bilgiler verdi. Kurban, bu eylemlerin esas amacının hak aramak olduğunu vurgularken, bazı diş hekimlerinin yönetim tarafından tehdit edildiğini ifade etti. HEKİMSEN Başkanı, sendikanın diş hekimlerinin karşılaştığı problemleri gündeme getirmek için Türkiye genelinde iki günlük bir eylem kararı aldığını açıkladı. Yapılan eylemlerin sağlık hizmetini olumsuz etkilemeyi hedeflemediğini, aksine daha nitelikli hizmet sunumu için bir hak arayışı içinde olunduğuna dikkat çekti.

EYLEMLERİN AMACI HAK ARAMAK

Uzm. Dr. Kurban, 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen eylem hakkında, “HEKİMSEN yine eylemde. Diş hekimlerimiz için 29-30 Mayıs tarihlerinde 2 gün eylem yaptık. Bu onların sesini duyurmak için yapılan bir şeydi. Diş hekimlerimiz tehdit edildi, bu kabul edilemez. Bundan çok rahatsız olduk. Özellikle idareciler tarafından tehdit edildi. Bir kısım insanlar onları siyaseten itham etti. Halbuki bununla hiçbir alakası yok” şeklinde konuştu.

HALK SAĞLIĞINDAN YANA EYLEMLER

Diş hekimlerinin eylemlerinin, toplumun sağlık hizmetlerinden daha adil bir şekilde yararlanabilmesi için yapıldığını belirten Dr. Kurban, “Diş hekimlerinin yaptığı eylemin amacı toplumun sağlık hizmetlerinden daha adil şekilde yararlanabilmesini sağlamaktır. Dolayısıyla da hakkını isteyen insanlar, yapılan yanlışlara karşı yine halka verilen hizmet için eylem yapmışlardır. Türkiye’de 29 ve 30 Mayıs günlerinde diş hekimliği eylemleri olacaktır. Birçok yerde bazen tamamen bazen kısmen bu eylem yaşanabilir” dedi.

İDARECİLERE MÜDAHALE UYARISI

Eylemlere müdahale edilmemesi konusunda idarecilere bir çağrıda bulunan Uzm. Dr. Kurban, “Bu arada şu konuda idarecilere uyarmak istiyorum. İLO sözleşmesi ve yasalarımız gereği hapisle yargılanmak istemiyorlarsa lütfen eylem yapan arkadaşlarımıza müdahil olmasınlar” açıklamasında bulundu.