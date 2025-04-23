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Diş Hekimliği Hastanesi Kaba İnşaat Tamamlandı

HASTANE İNŞAATI TAMAMLANDI

Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinin kaba inşaatı başarıyla tamamlandı. Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, inşaat alanında yerinde incelemelerde bulundu.

SAĞLIK ALTYAPISINI GÜÇLENDİRİYORUZ

Vali Canalp, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “Batman’ın sağlık altyapısının güçlendirilmesi adına önemli projeleri hayata geçiriyoruz” dedi. Sağlık projeleri çerçevesinde Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinin kaba inşaatının tamamlandığını aktaran Canalp, hastanenin en kısa sürede hizmete gireceğini belirtti. Milletvekili Nasıroğlu da, “Altyapıdan sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar her alanda yatırımlar kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

MODERN HASTANE TESİSİ ÖZELLİKLERİ

Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, toplam 26 bin metrekarelik bir alana inşa ediliyor. 4 bin 50 metrekare kapalı oturum alanına sahip olan hastanede 84 ünite, 7 laboratuvar, 4 derslik, 70 ofis, 189 kişilik bir konferans salonu ve 169 araç kapasiteli bir otopark yer alacak. Hastanenin önümüzdeki yıl açılması planlanıyor.

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