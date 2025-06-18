Diş Tedavisi İçin Denizli’ye Yanlış Yola Girdi

UŞAK’TAN DİYET TEDAVİSİ İÇİN GİDEN AİLE KAZA YAPTI

Uşak’tan diş tedavisi amacıyla ailesiyle birlikte Denizli’ye gelen bir sürücü, dönüş yolunda sıcak hava ve alınan ilaçların etkisiyle uyuklamaya başladı. Karşı şeride geçtiği için eşi tarafından uyarılan sürücünün panikleyerek direksiyonu kırması sonucu aracın şarampole uçtuğu bildirildi. Kaza, Denizli’nin Çal ilçesinin Kocaköy Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

KAZA ANINI VE OLASILIKLARI BELİRLİYOR

Olayla ilgili alınan bilgilere göre; Uşak’ın Karahallı ilçesinde yaşayan Necati Y., diş tedavisi için Denizli il merkezine gitti. Tedavinin sonrasında, 64 ACP 360 plakalı otomobiliyle dönüşe geçen sürücü, Çal ilçesine bağlı Kocaköy Mahallesi Süller yoluna geldiği esnada bir anlık uykuya daldı. Sürücünün karşı şeride geçmeye başlaması üzerine endişelenen eşi, onu uyarmak için yolcu koltuğundan seslendi. Eşinin uyarısıyla panikleyen Necati Y., direksiyon manevrası yaparak kontrolü kaybetti.

KAZADAN SONRA ACİL MÜDAHALE

Kontrolünü kaybeden otomobil, yolun sağındaki 3 metrelik şarampoldeki çalılıkların arasına yuvarlandı. Araçta maddi hasar meydana gelirken, Necati Y. ve ailesi, kendi çabalarıyla otomobilden çıkmayı başardı. Yaralı sürücü ve ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Yalçın ailesi, tedbir amacıyla Çivril Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.