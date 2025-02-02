Diş Tedavisi Sonrası Çocuğun Ölümünde İhmaller

OLAYIN TARİHİ VE AİLENİN HİKAYESİ

Olay, 2023 yılı Kasım ayında gerçekleşti. Elena (34) ve Aydın Sönmez (35) çifti, tek çocukları Deniz Sönmez’i diş ağrısı şikayeti ile Osmangazi ilçesindeki Hürriyet Mahallesi’nde bulunan özel bir diş kliniğine götürdü. Yapılan muayenede Deniz’in dişlerinde çürük tespit edildi ve 10 Kasım için randevu verildi.

OPERASYONUN SONUCU VE SONRASI

Sedasyon altında gerçekleştirilen operasyonda Deniz Sönmez’in bir dişi çekildi, bir dişine kanal tedavisi yapıldı ve dört dişine dolgu işlemi uygulandı. Ancak, narkozun etkisi azaldıkça Deniz rahatsızlanmaya başladı. Ağzında yoğun bir kanama meydana geldi, ateşi yükseldi ve titremeye başladı. Yapılan açıklamada, şikayetlerinin anestezi kaynaklı olduğu ifade edilerek, kanaması olduğu halde Deniz’e ilaç yazılıp taburcu edildi.

AİLENİN ACILI SÜRECİ

Deniz Sönmez, eve döndükten yaklaşık 20 dakika sonra fenalaştı. Ailesi tarafından Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesine götürülen Deniz, burada tedavi altına alındı. Ne yazık ki, 13 Kasım’da oksijen azlığına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeni ile hayatını kaybetti.