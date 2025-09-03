Dış Ticaret Açığı Ağustosta Yüzde 16,7 Düştü

AĞUSTOS AYI DIŞ TİCARET VERİLERİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayına ait dış ticaret açığına ilişkin verileri duyurdu. Bakan Bolat’ın belirttiğine göre, ağustos ayında mal ihracatı 21 milyar 795 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9’luk bir azalma yaşandığını ortaya koyuyor.

Aynı dönemde gelen veriler, ithalatın yüzde 3,9 azalarak 25 milyar 963 milyon dolara gerilediğini gösteriyor. Bu durum, ithalatın 11 ay aradan sonra ilk kez düşüş göstermesi anlamına geliyor. Dış ticaret açığı ise daha önceki verilere göre yüzde 16,7 azalarak 4 milyar 168 milyon dolara indi. Böylelikle son 46 ayın en düşük aylık dış ticaret açığı kaydedildi.