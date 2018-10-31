Dış ticaret açığı azaldı

Eylül'de dış ticaret yüzde 77,1 artarak 1 milyar 869 milyon geriledi.

Ekonomiye dair kritik açıklama geldi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliği ile oluşturulan veriler göre Eylül’de dış ticaret yüzde 77,1 artarak 1 milyar 869 milyon geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Eylül ayında yüzde 59,1 iken, 2018 Eylül ayında yüzde 88,5’e yükseldi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 1,3 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat %1,3 arttı, ithalat %3,9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %16,3 arttı, ithalat %22,8 azaldı.

HÜRRİYET