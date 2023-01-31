Dış ticaret verileri açıklandı

Türk İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayına ilişkin dış ticaret verilerini duyurdu. Dış ticaret açığı geçen yıla kıyasla yüzde 42 arttı.

Dış ticarette 2022’ye ait yıllık performans da belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Aralık ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42 artarak 6,83 milyar dolardan, 9,7 milyar dolara yükseldi.

2022 yılının tamamında ise dış ticaret açığı yüzde 137 artarak 46,2 milyar dolardan, 109,5 milyar dolara yükseldi. Böylelikle yıllık bazda rekor açık kaydedildi.