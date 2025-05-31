DİSİDER Başkanı Akbaş Yeniden Güven Tazeledi

DİYARBAKIR SANAYİCİ VE İŞ DÜNYASI DERNEĞİ 2. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği’nin 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurulda mevcut Başkan Şeyhmus Akbaş ve yeni yönetimi yeniden güven tazeledi. Etkinlik, Diyarbakır Ticaret Borsası konferans salonunda, bugün saat 10:30’da düzenlendi. Divan Başkanlığı’nı Şah İsmail Bedirhanoğlu’nun üstlendiği seçimli Genel Kurulda, Şeyhmus Akbaş ve yönetimi ikinci kez göreve seçildi. Seçim sonrası yeni yönetim kurulu üyeleri ve Başkan Akbaş, aile fotoğrafı çektikten sonra tebrikleri kabul etti.

DİSİDER’İN BÖLGEDEKİ ROLÜ

Genel Kurul toplantısında bir konuşma yapan Şeyhmus Akbaş, derneğin bölgede en fazla meslek yatırımcısını barındıran sivil toplum kuruluşu olma özelliğine sahip olduğunu belirtti. Akbaş, “Bu durum iş dünyasına ve girişimciliğe verdiğimiz önemin en açık göstergesidir. DİSİDER olarak bizler bu toprakların potansiyeline, insanımızın azmine ve girişimciliğine yürekten inanıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Diyarbakır’ın kalkınmasına katkı sunmak, üretme ve istihdamı artırmak için tüm gücümüzü harcayacağız.” dedi.

GELİŞİM VE PROJELER

Akbaş, önümüzdeki dönemde sanayicilerin, tüccarların ve girişimcilerin sesi olmayı sürdürerek daha fazla proje geliştireceklerini ve daha güçlü işbirlikleriyle yola devam edeceklerini ifade etti. Ayrıca bugüne kadar kendileriyle birlikte yürüyen tüm yönetim kurulu üyelerine, emek veren paydaşlara ve derneğin destekçilerine teşekkür etti.

TOPLANTIYA KATILAN ÖNEMLİ İSİMLER

Seçimli Genel Kurul toplantısına, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Diyarbakır İl Başkanı İhsan Aytekin, Diyarbakır Organize Sanayi İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Ali Sağır, Hak Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Selahattin Güneş, Diyarbakır İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Müzeyyen Kaya ve Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu da katıldı.