Disiplin Kurulu’na İki Başkan Gönderildi

DISIPLIN KURULU’NA GÖNDERİLEN KULÜPLER

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 10. hafta maçlarının ardından 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) yönlendirdi. Disipline verilen kulüpler arasında yer alan 2 başkan, statta yasa dışı bahis şirketine ait olduğu öne sürülen firmanın reklamının yayınlanmasına aracılık ettikleri için disipline sevk edildi.

BASKETBALL FEDERASYONU’NUN AÇIKLAMASI

PFDK’dan yapılan açıklamada, Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak ve Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz’ın, ‘yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının stadyumda yayınlanmasına aracılık etmesi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi gereğince 29.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak disipline sevk edildiği duyuruldu. Ayrıca, kulüplerin bu durumla ilgili tasarruflarının bulunmadığı belirtildi.