Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, Forum’a Katıldı

DURAN’IN KATILDIĞI YATIRIM FORUMU

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye-Sierra Leone Yatırım Forumu’na katıldı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Duran, forumda Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Timothy Musa Kabba, Ticaret ve Sanayi Bakanı İbrahim Alpha Sesay, Turizm ve Kültür İşleri Bakanı Nabeela F. Tunis ile Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanı Dr. Henry M. Kpaka’nın da aralarında bulunduğu katılımcılarla konuşmacı olarak yer aldı.

TÜRKİYE’NİN AFRİKA’DAKİ ROLÜ

Duran, burada yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Afrika Ortaklık Politikasının, kıtayla ilişkilerinin eşit ortaklık ve karşılıklı yarar temelinde gelişerek derinleştiğini ifade etti. Türkiye’nin Afrika’da faaliyetlerini sürdüren 44 büyükelçiliği, ilgili kurum ve kuruluşlarının ülke ofisleri ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla kıtanın barış, istikrar ve refahına katkı sağladığını belirtti. Bakan Yardımcısı, Türkiye’nin Afrika ile ivme kazanan ticari ilişkilerinin bu politikanın başarılı sonuçlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Duran, Türkiye’nin Sierra Leone’nin önemli ticaret ortakları arasında yer aldığını ve Türk şirketlerinin bu ülkeye artan ilgisinden memnuniyet duyduğunu söyledi. Türk özel sektörünün enerji, sağlık ve tarım gibi birçok alanda Sierra Leone ile ortak projeler gerçekleştirme kapasitesine sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 500 milyon dolara ulaşmasının hedeflendiğini ifade etti. Bakan Yardımcısı Duran, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Kabba ile de görüşmeler gerçekleştirdi.