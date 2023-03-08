Dışişleri Bakanı açıkladı! Görüşme Moskova’da yapılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı ile Moskova’da görüşeceğini söyledi.

Türkiye ile Suriye arasında başlatılan normalleşme süreci kapsamında, önümüzdeki hafta önemli bir görüşme gerçekleşecek. Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakan Yardımcıları Moskova’da biraraya gelecek. İranlı mevkidaşı ile basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bakan yardımcımızı da Moskova’ya göndereceğiz.” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye Suriye Rusya üçlü görüşmesi ile ilgili gelecek hafta Moskova’da İran’ın da katılımıyla dörtlü toplantı için Rusya’dan davet aldıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanları toplantısı için çalışmaların devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, “Bunu 4’lü bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Ruslardan olası Dışişleri Bakanları toplantısı için teknik bir toplantı yapılması teklifi geldi.” dedi.

Hazırlıkların yapılacağını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Gelecek hafta Moskova’da teknik toplantı için Rusya’dan davet aldık. Biz de bu toplantıya katılacağız.” diye konuştu.

Öte yandan toplantıya İran’ın katılacağı belirtildi.

İNSANI YARDIM

Bakan Çavuşoğlu, Suriye’ye insanı yardım için hava sahalarının açıldığını belirtti. Deprem nedeniyle Cilvegözü Sınır Kapısı’na ulaşan yolların zarar gördüğünü ifade eden Çavuşoğlu, yolların tamiri için gerekli adımların atıldığını ve şu ana kadar 475 yardım TIR’ının geçtiğini açıkladı.

“Kilis’te açılan iki tane sınır kapımızın da insani yardımlar için kullanılabileceğini söylemiştik. Kilis tarafından da Suriyelilere yardım ulaştırıldı.” diyen Çavuşoğlu, “BM’nin yardımları kesintisiz şekilde devam ediyor. İnsani yardım için hava sahamızı da açtık.” ifadelerini kullandı.