Dışişleri Bakanı: Avrupa Birliği genişlemeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği’nin yeni ülkelere ulaşarak genişlemesi gerektiğini belirtti.

“AB, Balkanlardan Gürcistan’a ulaşmalıdır, aynı zamanda Ukrayna ve Moldova’ya da ulaşmalıdır. Elbette bu bölge Türkiye olmadan tam olamaz” diyen Dışişleri Bakanı, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline karşı Ankara’nın attığı adımların aynı zamanda Avrupa Birliği’nin başarısı olduğunu söyledi.

NATO dışişleri bakanları, Romanya’nın başkenti Bükreş’te Ukrayna’da devam eden savaşı ele almak üzere bugün toplandı.

Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimiyle Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden inşa edildiğini hatırlattı. Tehditler konusunda seçici olunmamasını isteyen Bakan Çavuşoğlu, terörün Madrid’de kabul edilen Stratejik Konsept Belgesi’ndeki başlıca iki tehdit arasında yer aldığını belirtti.

Çavuşoğlu, “Müttefikler Türkiye’nin yanında olmalıdır. Türkiye’nin terörün en fazla hedef aldığı ülke olduğu unutulmamalıdır” dedi.

Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü desteklediğini, malzeme yardımı yapmaya devam ettiğini kaydeden Dışişleri Bakanı, aynı zamanda çatışmanın başka bölgelere sıçramaması için Ankara’nın adımlar attığını ifade etti. Tahıl anlaşması, esir takası ve tarafların Türkiye’de yüz yüze görüşmesi gibi diplomatik başarıları sıralayan Bakan Çavuşoğlu, kamuoyuna açıklanmayan gizli adımlar da atıldığını söyledi.

“Montrö Antlaşması’nı çok sıkı şekilde uygulayarak Karadeniz’de gerilimin artmasını engelledik. Mart ayından bu yana boğazlardan hiçbir askeri gemi geçmedi. Türkiye üzerinden hiçbir Rus askeri uçağı Suriye’ye gitmedi” diyen Çavuşoğlu, Ankara’nın her vesileyle Rusya ve Belarus’a itidal çağrısı yaptığını dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu,”Sadece kınamakla sorunu çözmek mümkün değil, harekete geçmemiz gerekiyor. Ukrayna için adil bir barışa ihtiyaç var, Türkiye’nin yapmaya çalıştığı bu. Özellikle savaşın ilk haftalarında çabalarımız sonuçlar veriyordu, tarafları Antalya’da bir araya getirdik” ifadesini kullandı, savaş ve diplomasinin aynı anda yapılabileceğini vurguladı.

Avrupa Birliği’nin açıkladığı yeni Ukrayna misyonu için Türkiye ile bir istişarede bulunmadığını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, AB’nin muhakeme yeteneğini kaybettiğini söyledi.

Avrupa Birliği’nin yeni bir kapsayıcı genişleme süreci başlatması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, “Balkanlardan Gürcistan’a ulaşmalıdır, aynı zamanda Ukrayna ve Moldova’ya da ulaşmalıdır. Elbette bu bölge Türkiye olmadan tam olamaz” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Çatışmalarla gündeme gelen bölgenin ortasında güvenlik ve istikrar sağlayan bir aktör olmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin başarısı, Avrupa’nın başarısıdır. Başarısızlık bizim için bir seçenek değil” diye konuştu.