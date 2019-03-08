Çavuşoğlu: Bizim adaylarımızı PKK belirlemedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yerel seçimlere dair açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi ile yaptıkları ittifak hakkında konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı’ndaki 2 partinin kendi adaylarını belirlediğini belirterek, “Başka ittifaklarla aramızdaki fark, bizim belediye meclis üyelerimizi ve bazı adaylarımızı PKK-HDP belirlemedi. Milletini seven 2 parti belirledi. Çukurlarda başaramadılar, dağlarda, inlerlerinde başaramadılar, şimdi görüyoruz ki PKK şehirlere, büyük şehirlere bu şekilde sızmaya çalışıyor.” dedi.

TRT