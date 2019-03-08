Çavuşoğlu: Bizim adaylarımızı PKK belirlemedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi ile yaptıkları ittifak hakkında konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı’ndaki 2 partinin kendi adaylarını belirlediğini belirterek, “Başka ittifaklarla aramızdaki fark, bizim belediye meclis üyelerimizi ve bazı adaylarımızı PKK-HDP belirlemedi. Milletini seven 2 parti belirledi. Çukurlarda başaramadılar, dağlarda, inlerlerinde başaramadılar, şimdi görüyoruz ki PKK şehirlere, büyük şehirlere bu şekilde sızmaya çalışıyor.” dedi.

TRT