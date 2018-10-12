Dışişleri Bakanı, Bağdat’a geçti

Irak’a resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Bağdat’ta kritik görüşmeler yapacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak’ın başkenti Bağdat’ta ilk olarak hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi ile görüştü. Ardından Irak Meclis Başkanı Muhammed El-Halbusi ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada ziyaretinin asıl hedefinin “Irak’ın birlik ve beraberliğinin korunmasına destek vermek” olduğunu söyledi. Çavuşoğlu Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada daha önce güvenlik sebebiyle kapatılan Basra ve Musul konsolosluklarının yeniden açılacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanı, Bedir örgütü lideri Hadi El-Amiri ve Irak Başbakanı Haydar El-İbadi ile de görüştü. Bağdat temasları sonrası Necef’e hareket eden Çavuşoğlu burada Sadr hareketi lideri Mukteda Es-Sadr ile bir araya geldi.

HÜRRİYET