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Dışişleri Bakanı Başsağlığı Mesajı Yayınladı

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatından dolayı taziye mesajı paylaştı. Fidan, bu mesajında sosyal medya hesabı üzerinden, “Toplumsal barış için gösterdiği çabalar her zaman minnetle hatırlanacaktır. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

ÖNDER’İN ANISINA VEFA

Bakan Fidan, mesajında ayrıca, “TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet diliyorum. Sanatçı ve siyasetçi kimliğiyle, en önemlisi şahsiyetiyle milletimizin her kesiminin gönlünde yer edinmişti” diyerek, Önder’in toplumsal barışa katkılarını vurguladı.

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