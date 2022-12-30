Dışişleri Bakanı, Brezilya’ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın yemin törenine katılmak üzere ülkeye gidiyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Bakanımız, Brezilya Seçilmiş Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva’nın 1 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan yemin törenine ülkemizi temsilen katılmak üzere Brezilya’yı ziyaret edecektir. Ziyaret vesilesiyle, Sayın Bakanımızın Brezilya makamları ve yemin törenine iştirak edecek diğer ülke Dışişleri Bakanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülmektedir” denildi.