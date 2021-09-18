Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD’de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Türkevi’ndeki hazırlıkları inceledi.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “BM 76. Genel Kurulu ve Hariciyemizin prestij projesi Türkevi’nin açılışı için geldiğimiz New York’ta ilk olarak Türkevi’ndeki hazırlıkları inceledik” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere ABD’nin New York kentine geldi. Bakan Çavuşoğlu, 2017’de temelini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın attığı Birleşmiş Milletler binasının karşısında bulunan Türkevi’ndeki hazırlıkları inceledi. Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “BM 76. Genel Kurulu ve Hariciyemizin prestij projesi Türkevi’nin açılışı için geldiğimiz New York’ta ilk olarak Türkevi’ndeki hazırlıkları inceledik” dedi.

Türkevi’nin açılışının, 20 Eylül Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşmesi planlanıyor. New York’un ticari, kültürel ve finansal merkezi Manhattan’da faaliyete geçecek olan Türkevi, 171 metre yüksekliğinde, 36 katlı bir gökdelendir.