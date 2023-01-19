Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Amerika’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma II. Bakanlar Toplantısına katılmak için geldiği Washington’da, Büyükelçilikte Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması Bakanlar Toplantısına katılmak üzere geldiği ABD’de, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği konutunda Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Türk-Amerikan heyetleri arasındaki görüşmeyi değerlendiren Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD arasında özellikle enerji alanında önemli işbirliği fırsatları olduğunu ifade etti.