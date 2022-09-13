Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azeri mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile görüşme gerçekleştirdi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında gece saatlerinde çatışma çıktı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı” dedi ve Azerbaycanlı mevkidaşı ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan-Ermenistan sınırında gece geç saatlerde çıkan çatışma ile ilgili Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüşme gerçekleştirerek, sınırdaki gerginliği görüştü. Telefon görüşmesi sonrası açıklama yapan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Azerbaycan Dışişleri Bakanı kardeşim Jeyhun Bayramov’la Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırındaki Ermeni provokasyonlarını ele aldık. Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı. Azerbaycan’la vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakerelerine ve işbirliğine odaklanmalı.