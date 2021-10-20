Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Güney Kore’ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore Dışişleri Bakanı Eui-yong Chung ile görüşmek üzere Güney Kore’ye gidiyor.

Güney Kore Dışişleri Bakanı’nın davetiyle Kore Cumhuriyeti’ne gideceği açıklanan Çavuşoğlu’nun ziyareti ile ilgili Bakanlık, yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada “Sayın Bakanımız, Dışişleri Bakanı Eui-yong Chung’ın davetine icabetle, 21-24 Ekim 2021 tarihlerinde Kore Cumhuriyeti’ni ziyaret edecektir. Görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Sayın Bakanı’mızın ziyaret vesilesiyle ayrıca Kore Cumhuriyeti Başbakanı Boo-kyum Kim tarafından kabul edilmesi öngörülmektedir” denildi.