Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Lübnan’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran’ın ardından Lübnan’a ziyaret gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu temasları kapsamında dün Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Necib Mikati ve Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile bir araya geldi. Baabda Sarayı’ndaki kabulün ardıından Lübnan Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamada Avn’ın Türkiye’den Suriyeli mültecilerin evlerine dönmesi ve özellikle uluslararası toplumun mültecilere Suriye içinde yardım sunmasında baskı uygulanması konusunda her türlü destek talebinde bulunduğu belirtildi. Çavuşoğlu da görüşmeye ilişkin, “Sayın Cumhurbaşkanı ile Türkiye ve Lübnan ilişkilerini nasıl geliştireceğimizi konuştuk. Yeni hükümetin kurulmasından dolayı kendisini tebrik ettim” dedi.Çavuşoğlu Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada da “Türkiye-Lübnan ilişkilerini ve bölgesel konuları değerlendirme fırsatımız oldu” dedi. Çavuşoğlu daha sonra Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, “Sıkıntılarına acil çözüm bekleyen Lübnan halkı, bölgesel pazarlıkların bedelini ödemek zorunda kalmamalı” dedi. Başbakan Mikati ile de bir araya gelen Çavuşoğlu, ziyaretini Türkiye’nin Lübnan’a desteğini ifade etmek ve Başbakanı Mikati’nin Türkiye’ye ziyaretinin ön hazırlığı için yapkığını belirtti.