Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Moldova’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışı turuna devam ediyor. Çavuşoğlu, Moldova’da Popescu ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Moldovalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, “Moldova’nın istikrarı ve ekonomik kalkınması bizim de her zaman önceliğimizdir. Ve Moldova ile ilişkilerimiz siyaset üstüdür.” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moldova’daki resmi temasları çerçevesinde Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ile heyetlerarası bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ile ortak basın toplantısı düzenledi.