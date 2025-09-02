Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, MÜSİAD’ı Ziyaret Etti

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU’NUN MÜSİAD ZİYARETİ

Eski Dışişleri Bakanı ve NATO PA Komisyon Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, MÜSİAD Antalya Şubesi’ni ziyaret etti. Burada MÜSİAD Antalya Başkanı Yusuf Akgül, Antalya’nın ekonomik ve sosyal projeleri hakkında bilgiler sundu. Çavuşoğlu, Akgül ve yönetim kurulunun sıcak karşılamasıyla ziyareti gerçekleştirdi. Akgül, özellikle genç girişimcilerin desteklenmesi konusuna vurgu yaparak, mesleki eğitim projeleri ve sosyal sorumluluk kampanyalarının MÜSİAD’ın öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

ANTALYA’NIN EKONOMİK POTANSİYELİ

Akgül, Antalya’nın ekonomik potansiyelinin daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla yürütülen projeler hakkında da detaylar aktardı. Mevlüt Çavuşoğlu, MÜSİAD’ın hem Türkiye’de hem de Antalya’da önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, “Bakanlık dönemimde en çok çalıştığımız kuruluşlardan biri MÜSİAD oldu. Ticaretin gelişmesi için yaptığınız çalışmaları yakından takip ediyorum. Antalya’da çok başarılı işlere imza atıyorsunuz, bu çizgide devam etmenizi temenni ediyorum” şeklinde açıklamalarda bulundu.

DEVLET YATIRIMLARI VE MESLEKİ EĞİTİM

Ziyaret sırasında Çavuşoğlu, Antalya’daki devlet yatırımları hakkında bilgi vererek, trafik sorununu hafifletecek projelerin yanı sıra elektrik ve doğalgaz altyapısının güçlendirilmesi için attıkları adımları paylaştı. MÜSİAD’ın Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) projelerine sağladığı katkılara da dikkat çeken Çavuşoğlu, “Önemli konularda başlattığınız kampanyalar için teşekkür ederim. Mesleki eğitimdeki çalışmalarınız çok değerli. Terörsüz bir Türkiye için emin adımlarla ilerliyoruz ve bu konuda kararlıyız. Terör belasından ülkemizi kurtarmak zorundayız” diyerek düşüncelerini aktardı.

TEŞEKKÜR VE GELECEK HedefLERİ

Ziyaretin sonunda MÜSİAD Antalya Başkanı Yusuf Akgül, Antalya’ya yapılan hizmetlerde emeği geçen Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür ederek, şehrin ticaret ve ekonomisini geliştirme çabalarının devam edeceğini vurguladı.