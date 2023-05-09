Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya’ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova’da düzenlenecek kritik toplantıya katılmak üzere Rusya’ya ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu, İran ve Suriye Dışişleri Bakanlarının katılımıyla 10 Mayıs’ta Moskova’da düzenlenecek dörtlü toplantıya katılmak üzere Rusya’yı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; Sayın Bakanımız, Rusya Federasyonu, İran ve Suriye Dışişleri Bakanlarının katılımıyla 10 Mayıs’ta Moskova’da düzenlenecek dörtlü toplantıya katılmak üzere 9-10 Mayıs 2023 tarihlerinde Rusya Federasyonu’nu ziyaret edecektir.

Sözkonusu toplantıda, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulması, terörle mücadele, siyasi süreç, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşleri de dahil olmak üzere insani konuların ele alınması planlanmaktadır.

Sayın Bakanımızın toplantı kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülmektedir.