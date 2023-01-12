Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tarih verdi

Çavuşoğlu, Suriye ve Rusya ile gerçekleştirilmesi beklenen görüşme hakkında konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ve Rusya ile gerçekleştirilmesi beklenen görüşme ile ilgili tarih verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Suriye-Rusya dışişleri bakanları arasında gerçekleştirilmesi beklenen üçlü görüşme konusunda henüz netleşen bir tarih olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, ”Şubat ayı başında bir görüşme söz konusu olabilir” dedi.

Afrika temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda’da gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

SURİYE VE RUSYA İLE ÜÇLÜ GÖRÜŞME

Bakan Çavuşoğlu, Suriye ve Rusya ile üçlü bir görüşmenin şubat ayı başında olabileceğini ancak tarihin henüz netleşmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, “Rusya-Türkiye-Suriye olarak bir süreç başlattık. Dışişleri bakanlarımızı bir araya getirecek daha sonra gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz” demişti.

ŞAM İLE 11 YIL SONRA ÜST DÜZEY TEMAS: BAKAN AKAR, SURİYELİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Ankara ve Şam yönetimi ilk kez bakanlar seviyesinde bir görüşme gerçekleştirmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Abbas ve iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla 28 Aralık 2022’de Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleriyle ortak mücadele çabaları ele alınmıştı.