Dışişleri Bakanı, DEAŞ’la Mücadelede Somut Adımlar Attı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü DEAŞ’la mücadelenin Türkiye, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan arasında kurulan mekanizma ile somut adımlara geçmeye başladığını ifade etti. Bakan Fidan, TRT Haber’de Mücahit Eker’in sorularını yanıtladı. Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının etkileri hakkında değerlendirmede bulunan Fidan, Esed rejiminin ardından “yıkılmış, mahvolmuş, yerle yeksan olmuş, dünyayla bağlantısının kesildiği” bir Suriye’nin ortaya çıktığını belirtti. Fidan, “Şimdi tabii yanı başımızda bu kadar yarası olan, bu kadar enfeksiyona açık bir ülkeyi rehabilite etmek hem siyasal manada hem ekonomik manada hem güvenlik manasında çok profesyonel, koordineli, çok paydaşlı bir çalışma gerektiriyor.” ifadelerini kullandı. Bu konuda Ankara’da pek çok toplantı yapıldığını bildiren Fidan, ayrıca bölge ülkeleri ve başka ülkelerle de benzer toplantıların düzenlendiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlik çalışmalarının önemli katkıları olduğunu vurgulayan Fidan, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının getirisi olarak “Şu anda bunun inanılmaz bir getirisi olacak. Ön verilerini görmeye başladık.” dedi.

YENİ YÖNETİM VE EKONOMİK GELİŞMELER

Fidan, Suriye’de yeni yönetimle birlikte uluslararası bankacılık sisteminde, yatırım alanında, temel hizmetlerde ve ekonomide gelişmeler görüldüğünü kaydetti. Ayrıca son günlerde ABD, Katar, Suriye ve Türk şirketlerinin katılımıyla büyük bir enerji ihalesinin gerçekleştiğini belirtti. Beklentilerini dile getiren Fidan, “Şimdi bizim bundan sonraki beklentimiz ülkenin yeniden imarı meselesi, altyapının ayağa kaldırılması, temel hizmetlerin verilmesi ve buna mukabil göç etmek durumunda kalmış Suriyeli kardeşlerimizin kendi ülkelerine dönmeye başlaması.” dedi. Fidan, dönen nüfus artınca ekonominin canlanacağını ve “inşallah yanı başımızda gerçekten artık hayatın tekrar yerine oturduğu normal bir Suriye ile beraber olmanın keyfini yaşayacağız.” şeklinde konuştu.

SURİYE’NİN KUZEYDOĞUSUNUN ENTEGRASYONU

SDG adını kullanan PKK/YPG ile Suriye hükümeti arasında 10 Mart’ta imzalanan Entegrasyon Anlaşması’nın sahadaki etkileri üzerine sorulan soruya Fidan, “Şu anda yani martta yaptıkları anlaşmadan sonra pratikte çok fazla bir şey olmadı açıkçası. Yani görünürde ama perde gerisinde çok fazla şey var.” dedi. Bakan Fidan, ABD’nin destekleri ve Suriye’nin altyapı geliştirmesi için atılan adımların giderek daha koordine hale geldiğini belirterek “Şam, Ankara ve Washington arasındaki görüş birlikteliğini daha da sağlayarak bu belayı inşallah sıkıntısız bir şekilde aşmanın yolunu bulacağız.” şeklinde değerlendirdi.

DEAŞ’LARLA MÜCADELE MEKANİZMASI

Bakan Fidan, DEAŞ’la mücadele mekanizması konusunda Türkiye, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan arasında somut adımlar atıldığını vurguladı. Fidan, “Birkaç hafta önce Ürdün ve Suriye dışişleri bakanlarını Ankara’ya getirdik. Askeri ve istihbarat heyetlerinin İstihbarat ve Operasyon Hücresini hayata geçirecekleri yönünde temel bir karar aldık.” dedi. Bakan Fidan, DEAŞ kartının alınmasının önemine dikkat çekerek, “Örgütün elinden DEAŞ kartını alıp uluslararası toplumu şantaja tabi tutmasının önüne geçmek gerekiyor.” ifadesini kullandı.

İKİLİ İLİŞKİLER VE ABD’NİN ROLÜ

Fidan, Suriye’deki ABD askerlerinin çekilmesi ile ilgili olarak, “Bizim temel sıkıntımız Amerika’nın varlığıyla alakalı bir sıkıntı değildi. Temel sıkıntımız, Amerika’nın PKK’yla olan iş birliğiydi ve verdiği destekti.” dedi. Ayrıca, “Terörsüz Türkiye” projesinde bölge ülkelerinin nasıl bir rol üstleneceğinin dikkatle izlenmesi gerektiğini söyleyen Fidan, bu süreçte dış politikada yeni bir dil geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

GAZZE’DEKİ ATEŞKES BEKLENTİSİ

Gazze’de bir ateşkes beklentisi olup olmadığına ilişkin soruya ise Fidan, “Şimdi rehineler ve rehinelerin bırakılmasıyla alakalı konu söz konusu olduğu sürece bir ateşkes bir şekilde gündeme getirilebilir.” yanıtını vererek, rehinelerin serbest bırakılmasından sonra savaşın devam etmesinin kimsenin amacına hizmet etmeyeceğini vurguladı. Ayrıca, Gazze meselesinin İstanbul’da yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda bir numaralı konu olacağını belirten Fidan, “Burada şu ana kadar yapmadığımız daha neler yapılabilir?” diye ekleyerek konunun önemine dikkat çekti.