Dışişleri Bakanı duyurdu! Almanya ve Fransa’ya nota

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiye ve İsveç’in NATO üyeliğine dair konuştu ve Almanya ile Fransa’da yapılan gösterilere tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği üzerine açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “Terörle mücadelemize destek taahhüdünde bulunmalılar. Terör kanunlarını değiştirmeleri gerekiyor. Finlandiya’ya görece olarak daha sıcak bakabiliriz” diye konuştu. Almanya ve Fransa’da PKK gösterileri üzerine konuşan Dışişleri Bakanı, “İki ülkenin büyükelçileri çağrıldı ve nota verildi” dedi.

Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği üzerine açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, “Temaslarımızda niye karşı olduğumuzu açıklıyoruz. Terörle mücadelemize destek taahhüdünde bulunmalılar” diye konuştu.

“Finlandiya’ya görece olarak daha sıcak bakabiliriz” diyen Çavuşoğlu, “Terör kanunlarını değiştirmeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

ALMANYA VE FRANSA’DA PKK GÖSTERİLERİ

Almanya ve Fransa’da PKK gösterileri üzerine konuşan Dışişleri Bakanı, “İki ülkenin büyükelçileri çağrıldı ve nota verildi” açıklamasında bulundu.