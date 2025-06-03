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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li Rubio Görüştü

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TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPILDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bugün önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu görüşme Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için atılan adımları ve 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul’da yapılan görüşmelerin sonuçlarını kapsıyor.

GÜNDEMDEKİ ÖNCELİKLİ KONULAR

Görüşmede, Suriye ve Gazze’deki son gelişmeler de detaylı bir şekilde değerlendiriliyor. Bu meseleler, her iki taraf için de aciliyet arz eden konular arasında yer alıyor.

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