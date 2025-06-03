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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li Rubio’yu aradı

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DIŞİŞLERİ BAKANLARI TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sonlandırmaya yönelik yapılan girişimler ve 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmelerin sonuçları değerlendiriliyor.

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Görüşmede, Suriye ve Gazze’deki son durumlar da kapsamlı bir şekilde ele alınıyor. İki bakanın, söz konusu bölgelere dair gelişmeleri değerlendirmesi, bölgesel istikrar için atılacak adımların önemini vurguluyor.

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