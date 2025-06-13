Dışişleri Bakanı Fidan, Al Sani’yle Görüştü

TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, bu görüşmenin detaylarını paylaştı. İki lider, görüşme sırasında Gazze’de bir ateşkesin sağlanması için atılan adımları ve Filistin ile ilgili yaklaşan toplantıların hazırlıklarını tartıştı.

GÜNDEMDE GAZZE VE FİLİSTİN

Görüşmenin ana gündem maddesi, Gazze’deki koşulların iyileştirilmesi ve Filistin sorununa dair çözüm süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik stratejiler oldu. İki ülke temsilcileri, bölgedeki barış sürecinin önemini vurgulayarak, işbirliği olanaklarını değerlendirdi.