Dışişleri Bakanı Fidan, Avusturyalı Bakan

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN’IN AVUSTURYALI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Hakan Fidan, Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak amacıyla bulunduğu Polonya’daki temaslarına devam ediyor.

VARŞOVA’DA TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

Bakan Fidan, Polonya’nın başkenti Varşova’da Avusturya Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger ile bir araya geldi. Bu görüşme, her iki ülkenin dış politikaları ve işbirlikleri açısından önemli bir adım oluşturuyor.